Aasta Käpp on tänavu esmakordselt toimuv võistlus, et leida parim turvalisust tagav neljajalgne. Võistluse võitis teenistuskoer Vedur. Eriauhinna pälvis abikoer Ammi, kes on oma perenaisele asendamatuks abiks.

Kõrge palavik võib hemofiilikutel kaasa tuua verejooksu. Tänu sellele, et Ammi perenaise äratas ja perenaine sai oma vedelikupuudust ja palavikku alandada, ei juhtunud midagi hullemat. Peale seda intsidenti annab Ammi alati teada, kui Liinal on kõrge palavik.

Eelmisel aastal halvenes Liina tervis tunduvalt kuni ühel ööl novembris ärkas Liina selle peale, et Ammi üritas teda kõigest väest äratada. Kui Liina ärkas, siis ei suutnud ta avada silmi ega end liigutada, mõne aja pärast sai ta end koera abil liikuma ja selgus, et tal oli kõrge palavik ja tugev vedelikupuudus.

Liina sõnul ei ole hemofiilia jaoks ravi, on vaid süstid, mis aitavad, kui naise kehas tekib verejooks. See on üks haiguse juurde kuuluvatest tõsistest terviseprobleemidest. Siinkohal tõttab aga appi Ammi, kes tunnetab ette, kui Liinal hakkab verejooks.Näiteks lakub ta naise põlve ning niutsub. Nõndaviisi teab Liina, et hullema ära hoidmiseks peab ta ennast süstima.