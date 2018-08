Ohvri pere kirjeldas, et nad ei julgenud pärast D'Agostino esmast vabanemist normaalset elu eladagi. Pere elas erinevate tuttavate ja sugulaste juures, oma kodu juurde paigaldasid nad valvekaamerad, hirmus, et hull tuleb kätte maksma.

Nicholas D'Agostino on eelmise nädala reedest taas vanglas. Selle aasta juulis tulistas ta üht pereema. Naine pääses napilt kõige hullemast, läbi käe tunginud kuul peatus vaid paari millimeetri kaugusel tema südamest. D'Agostino pääses vaid mõni päev pärast talle süüdistuse esitamist 75 000 dollari suuruse kautsjoni vastu vabadusse.

29aastane Texase mees hädaldas Facebookis naisautojuhtide sõiduoskuste üle, kuid viis seejärel oma viha internetist pärisellu ning tulistas vähemalt kaht naist, vahendavad ABC ja Huffington Post. Liiklusraevust vallatud naistepõlgur tunnistab, et on tulistanud veel naisi ning keeldub oma tegude eest vabandamast.

Nüüd seisis Nicholas D'Agostino viimaks kohtu ees. Uurimisel selgus, et märtsis oli ta samamoodi tulistanud veel üht naisautojuhti. Bensiinijaamast välja sõitnud naine kuulis kõva kärgatust ning tundis käsivarres valuhoogu. Alles natuke aega hiljem taipas šokis naine, et teda on tulistatud.