Teie ees on järjekordne osa podcast'ide sarjast „Paljad higised mehed“, kus teemaks wrestling ning kõik sellega seonduv.

Summerslam - suve suurim pidu on nüüdseks seljataga ning on aeg see pikalt ja põhjalikult kokku võtta! Kes tegi katki Eliase kitarri? Millised rivaalid peaksid järgmiseks kohtuma puhtast terasest puuri sees? Ning kuidas võib rahule jääda Brock Lesnari hirmuvalitsemise lõppemisega?