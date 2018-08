Siinkirjutajal jõuab varsti taas kätte aeg uuendada autol kohustuslikku liikluskindlustust. Piilusin kindlustusfirmade pakkumisi ning avanenud pilt ei rõõmustanud. Aastane makse tõuseb jõudsalt, umbes kolmandiku võrra. Ühtegi kindlustusjuhtumit pole selle aja jooksul toimunud.

Palju enamgi. Ühtegi õnnetusjuhtumit pole ma põhjustanud juba üle paarikümne aasta. Abikaasa samuti mitte. Ühe kerge plekimõlkimise tegin ettevaatamatusest 1990ndate keskel, üsna värskelt loa saanuna. Sellest kogemusest piisas, rohkemaks pole soovi.

Eesti võiks kohustusliku kindlustusega jõuda sinnamaani, et hoolsad liiklejad, kes pole näiteks kümne aasta jooksul põhjustanud ühtegi avariid ega mõne liiklusrikkumisega vahele jäänud, maksaksid sümboolse summa. Ütleme aastas 20 eurot.

Nad on näidanud, et on olemas kontingent, kes austab liiklusseadust. Neid ei tohi kindlustusmakse tõstmisega karistada, vaid vastupidi, tuleks soodustusega premeerida. Jah, see tähendaks õnnetuste põhjustajate tariifide tõusu, aga keegi ei keela sõita rikkumiste ja õnnetusteta. Jätkem meelde: iga õnnetuse põhjustab liiklusseaduse mõne või mitme sätte rikkumine! Välja arvatud juhi ootamatu terviserike.

Liiga tihti kohtab suhtumist, et küll kindlustus maksab. Aga maksku siis kindlustusfirmadele need, kes õnnetusi põhjustavad, mitte korralikud juhid.