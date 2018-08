Ingrid Mänd, tuntud ka Kopli Krahvinnana, kes Beebilõustast ehk Andrus Elbingust 2016. aasta suvel suure tüliga lahku läks, nautis vahepeal mitmete noormeeste seltsi. 2017. aastal postitas Mänd Instagrami naljapildi punnis kõhuga, kus väitis, et koos tollase kallima, jalgpallur Kevin Arikega last ootab.

A post shared by RON NõMM (@ronn6mm) on Jun 1, 2018 at 2:53pm PDT

Power Hit Radio raadiohääl Brigitte Susanne Hunt hoidis tükk aega kiivalt saladuses oma uut kallimat. Eelmisel nädalavahetusel toimunud Weekend festivalil julges neiu aga lõpuks avalikkusega jagada pilte oma uuest silmarõõmust, kelleks on Saarema noormees Ron Nõmm. Tuleb välja, et kuti näol on tegu hoopiski Ingrid Männi, ehk Beebilõusta südamedaami endise peikaga.

Kuna Elbingu ja Männi suhe on tugevam, kui kunagi varem, võib arvata, et Männil on ükstaspuha, kellega tema ekspeika semmib. Tundub, et ka Hunt ja Nõmm on sobiv paar, kuna neiu otsib sotsiaalmeedia vahendusel omale uut kolmetoalist korterit, kuhu ka Nõmme elama kavatseb võtta. Muuhulgas on Hunt ka selles septembrikuus läbi viimas oma kampaaniat "Septembris seksin kolm korda päevas", eelmine aasta tõukas ta kampaaniale hoo sisse oma ekspeika Raunoga, sel korral saab ta rõõmurohket kuud nautida juba Roniga.