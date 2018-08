Tegemist on teismelistega, kes on politsei ja teiste asutuste vaateväljas olnud hullemal juhul kümneaastasest peale. "Kunagised murelapsed on saanud kurjategijateks," nentis Jaani. Kuus inimest nendest on täna erinevate kuritegude eest ka vahi all.

Jaani sõnul tegutseb Tallinnas paarkümmend ninameest, kes on pärit linna erinevatest piirkondadest ja on erinevate taustadega. "Üldjuhul on need taustad sotsiaalses mõttes mitte kõige paremad," sõnas Jaani.

Põhja prefekt Kristian Jaani sõnul on Tallinnas kogu aeg olnud probleemsete noorte kogunemisi, kuid nüüd on need koondunud suhteliselt lühikese aja peale ning seetõttu suuremat tähelepanu pälvinud. Politsei saab tegeleda aga vaid tagajärgedega.

"Kanuti aed on halvas mõttes hea näide, kus on hea anonüümselt koguneda. Seal on palju pimedaid nurki ja on võimalik omaette olla ning teha asju, mis avalikkusele silma ei paista," seletas Jaani.

Politsei sõnul jagavad ninamehed infot erinevates sotsiaalmeediakanalites, kuid domineerivaks on Vene "Facebook" vKontakte.ru.

Politsei rõhutas, et tegemist ei ole organiseeritud gruppidega, vaid juhuslike kogunemistega. Ninamehed on eestvedajad, kes on oma olemuse ja pahade tegude abil väljateenitud kohaga suudavad teisi kaasata. Eri päevil võivad koguneda täiesti erinevad seltskonnad ja ka ninamees võib olla erinev.

Jaani sõnul on Harjumaal igal ajahetkel 300 alaealist, kes on riskitaustaga.

"Neid on väga palju ja selles mõttes on hea, et see teema üles kerkis. Kui vaatame seda arvu lähemalt, siis 150 last on sellised, kellel oleks kohe ja praegu vaja rehabilitatsiooniprogrammi, mingisugust tegevust temaga ning põhjuste tuvastamist, mis on mingi inimene mingile õigusrikkumisele läinud. Või tegelda nendega, kellel pole õigusrikkumist olnud, aga juba peaksime sekkuma," seletas Jaani.

Jaani sõnul on tegu suure väljakutsega. Politsei tegeleb tagajärjedega, kuid Eestis on mitmeid asutusi, mis peavad nende noortega tegelema.