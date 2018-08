Haiglavoodis lebava Gerli telefonile helistab võõras number. Õõvastavalt tuttav hääl kuulub mehele, kes ta tundide eest teadvusetuks uimastas ja ära vägistas: “Ou, kuule, sorri, et nii läks.”



Traumast on möödas viis aastat, kuid nii Gerli kui teda vägistaja käest päästnud sõbranna Lea mäletavad juhtunut detailideni.“See oli saatuslik detsembripäev 12. detsember 2012. Tütar oli just saanud aastaseks ja ma sain kõne, et mind üles kasvatanud vanaema suri ära,” ütleb Gerli.



Nõnda sõitis naine Pärnusse, kus teda ootas sõbrannade tugi. “Ei tahtnud mustal ajal üksi olla. Otsustasin, et läheme välja, kuna ma ei suutnud nuttu pidada,” ütleb Gerli. Muret uputati ööklubis Mirage. Gerli tellis endale ühe siidri.



Kõne katkes



“Väga hästi ei mäleta sellest hetkest alates. Nägin mis toimub, aga kõik oli hästi aeglane ja ma ei suutnud reageerida. Üks mees lohistas mind käe kõrval autosse. Tema sõber oli roolis.”

Minuteid hiljem naaseb suitsuruumist tühja laua juurde Gerli sõbranna Lea. “Kõrvaltlauast öeldi, et mingi tegelane vedas ta minema. Korduva helistamise peale Gerli vastas,” meenutab Lea. “Hääletoonist oli aru saada, et midagi on mäda. Ta kutsus hädisel hääletoonil appi.” Kõne katkes.



Lea kutsub autot juhtima kaine sõbranna ning teeb Gerli telefonile mitu vastamata kõnet. Lõpuks võtab toru vastu seosetu ja segase jutuga võõras mees. “Ajasin ise samuti lambi-juttu, et kõne ei katkeks. Ütlesin, et soovin seltskonnaga liituda. Sain aadressi.”

Teekond viib Gerli sõbrannad Hirvela elamurajooni. Õnneks polnud korteri uks lukku keeratud. “Vaatepilt oli õõvastav,” meenutab Lea. “Gerli oli diivanil, riided seljast kistud.” Lea lukustab end WC-sse ning helistab politseisse. Lea julgeb käimlast väljuda alles siis, kui sündmuskohale on saabunud neli mundrimeest. „Kui Lea jõudis korterisse kohale, siis ta pani oma elu väga ohtu. See mees oli väga agressiivne,“ jääb Gerli sõbrannale tagantjärele tänulikuks.



Vägistaja vabandus