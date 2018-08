Räppar Henry Kõrvits ehk Genka, kes on oma südameasjaks võtnud võidelda koolikiusamise vastu, jagab 1. septembri eel postitust, milles paneb inimestele südamele märgata ja aidata lapsi, kes koolikiusamise all kannatavad.

"Soovin ühele tähtsale asjale tähelepanu pöörata! Varsti algab järjekordne kooliaasta. Väga paljud lapsed ootavad 1.septembrit suure õhinaga. Kahjuks on reaalsus see, et suur hulk lapsi näeb kooli algusest õudusunenägusid, sest kooliminekuga kaasneb koolikiusamine. Ma ei räägiks seda, kui see ei oleks Eestis väga tõsine probleem. See on suur, delikaatne ja sageli ka raskesti hoomatav probleem," tõdeb mees.

"Tutvusin kevadel inimestega, kel on reaalsed vahendid, programmid ja oskused koolikiusamist Eestis vähendada. Kõigil on tegelikkuses võimalus kaasa aidata selle probleemi lahendamisele. Me ei pea kiusajale peksa andma! Me ei pea kiusatavat lumehelbeks tembeldama! Mis on enam kui kindel: me ei pea seda kõike pealt vaatama! Võtmeisikud on just see kolmas pool: pealtvaatajad ja kõrvalseisjad. Muusikamaailmas orienteeruva inimesena võin tõmmata siin paralleele: kui pole “publikut” siis pole ka “esinejaid”," kirjutab ta.

"Ehk esimene eesmärk olekski märgata, sekkuda ja sellega vähendada koolikiusamist. Tahaks, et kõigil lastel oleks saabuv kooliaasta kasulik ja ka lõbus!"