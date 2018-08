Endise Vabaerakonna esimehe Artur Talviku projektiga, mille eesmärgiks võib olla tuleva aasta riigikogu valimisteks uue partei moodustamine, on liitunud üle 20 inimese, ent ühtegi nime pole ta nõus nimetama.

Talviku sõnul on tema algatusega liitunud mitu inimest, kelle nimesid ei ole tal voli mainida.

"Me planeerime esimest selle nii-öelda mõttekoja või MTÜ kokkusaamist, mis peaks tõenäoliselt toimuma selle nädala lõpus," ütles Talvik. Tema sõnul on ka suur vahe, kas inimene on andnud nõusoleku liituda mõttekojaga, erakonnaga või mõlemaga.