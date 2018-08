Wicked Buzz sai alguse kooliprojekti raames kaks aastat tagasi. "Mõtlesime, et teeme pulli pärast bändi. Panime suvalised inimesed kokku, proovisime ja jämmisime. Algsest koosseisust oleme alles ainult mina ja Peeter," lausub Wicked Buzzi kitarrist Alois Luhoma. Bassimees Jaanus Piigert sattus bändi Peetri kaudu ja seepärast, et eelmine bändiliige oli välismaale õppima minemas.

Wicked Buzz on neljast Pärnu noormehest koosnev rokkmuusikat viljelev kollektiiv. Ansambli juhtfiguur on Peeter Hansen, kellel on tänavusel konkursil lausa lausa mitu rauda võistlustules. Tema ja bändikaaslane Jaanus Piigert on ka seotud bändiga Howling Sky, keda tutvustasime Õhtulehe lugejatele kuu aega tagasi.

Bändi teevad poisid eelkõige enda nii-öelda välja elamiseks. "Enamiku lugusid olen kirjutanud koos Peetriga. Aga mõte on ikka see, et enda seest midagi välja anda, emotsioone ja tundeid. Ning seda jagada kellegagi, kes saaks sellest midagi võtta. Niisama tühja ei taha muusikat ka teha. Eesmärk ikkagi see, et meie muusika läheks kellelegi korda," räägib Luhoma.

Bändil on ette näidata juba mõned märkimisväärsemad esinemised. Kevadel võeti osa noorte muusikaliste kollektiivide konkursil Vesiroosivisioon ning eelmisel aastal mängisid noormehed Pärnus festivalil Augustiunetus, kui jagati lava koos Vaiko Epliku ja Sibyl Vane'iga.

Suureks inspiratsiooniallikaks on Aloisile olnud rokiklassikud Jimi Hendrix, Kurt Cobain ja Jim Morrison. Tänastest muusikutest toob kitarrist välja Ameerika duo Twenty One Pilotsi ja selle laulja Tyler Josephi.

Alois räägib, et Noortebänd tuli teadvusse siis, kui märkas enda lemmikuid just sellest konkursist osa võtmas. "Ja sain aru, et see on ülilahe üritus." Konkursile prooviti saada ka aasta varem, kuid tol korral ei olnud noormehed selleks veel küpsed.

Peale kuulsuse ja au ootab Noortebändi võitjat reis Groningeni mainekale muusikafestivalile Eurosonic, kus on võimalus kohtuda muusikamaailma tipptegijatega. Eesti artistidest on eelnevatel aastatel festivalil üles astunud Kerli, Trad.Attack! ja Ewert and the Two Dragons.

Võitja saab salvestada ja välja anda minialbumi. Auhinnapaketi koguväärtus on 3500 eurot ning see antakse välja koos Noortebändi peasponsori Kinemaga.