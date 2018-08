Tallinnas Põhja puiestee ja Kotzebue tänava ristil avatakse täna piduliku aktusega Eesti kunstiakadeemia uus maja. Uus hoone toob kokku kõik ligi kümme aastat laialipaiknenud erialad. Tähtsa päeva lõpetab suur soolaleivapidu, kus astuvad üles EKA vilistlaste, tudengite ja sõprade bändid. Juubeliaastal valminud EKA uus hoone on sümboolne kingitus Eesti vabariigi 100. sünnipäevaks.

„See on ülikool, kus õpivad Eesti kultuuri loojad, talletajad, säilitajad ja arendajad. Suure osa meie visuaalkultuurist ja elukeskkonnast on kujundanud just EKAs õppinud spetsialistid ning selle kultuurikihi säilitamise ja mõtestamise eest kannavad hoolt siin hariduse omandanud muinsuskaitsjad ja kunstiteadlased,“ sõnas Eesti kunstiakadeemia rektor Mart Kalm. „1918. aastal etendas EKA eelkäijast Tallinna kunsttööstuskool olulist rolli Eesti vabariigi loomisel ning nõukogude aja Eesti riikliku kunstiinstituudi vilistlased, sh Heinz Valk, Enn Põldroos ja Leonhard Lapin, olid teisel ärkamisajal taasiseseisvumisliikumise võtmefiguurid,“ tähendas Kalm.

Riigikantselei EV100 korraldustoimkonna juhi Jaanus Rohumaa sõnul on sümboolne, et Eesti kunstivaldkonda kujundav keskus valmib Eesti vabariigi 100. sünnipäevaks. „Ükski kujunemislugu ei peagi olema kergete killast. On suur rõõm, et just juubeliaastal avatakse paik, kust sirguvad Eesti kunstimaatiku tipptegijad. Seda saavutust jääb tulevastele põlvedele meenutama EV100 metalltahvel, mis kinnitatakse täna uue hoone seinale,“ ütles Rohumaa.

EKA uue maja avamispäeva vältel saab tutvuda maja arhitektuuri ja autoritega, uute töökodade, stuudiote ja õpperuumidega. Huvilistele on avatud Eesti kõige rikkalikum ja ainulaadsem arhitektuuri, disaini- ja kunstialane raamatukogu ning uus suur galerii, kus hakkavad juba septembrist toimuma akadeemia tudengite ja kutsutud kunstnike näitused ning avatud loengute sarjad.



Avamispäeva aktusel kõnelevad president Kersti Kaljulaid, rektor akadeemik Mart Kalm, ministrid Mailis Reps ja Indrek Saar, Tallinna linnapea ja EKA kuratooriumi liige Taavi Aas, KUU arhitektide esindajana Eik Hermann ja EKA vilistlasest emeriitprofessor Leonhard Lapin. Õhtul esitletakse värsket raamatut „Kunstiakadeemia uus maja" ja avatakse Rauaniidi hoone ajaloo näitus „EKA uus kodu. Sukavabriku pärand".