Laulja Getter Jaani kohtus tantsija Ott-Sander Palmiga 2011. aastal "Tantsud tähtedega" saates, kus noormees tema tantsupartneriks oli. Kuigi algselt noored omavahelist suhet eitasid, on nad nüüdseks koos olnud juba kuus aastat. Getter ütles juba 2013. aastal, et pulmad tema ja Oti-Sanderi vahel tulemata jää. Möödunud on juba viis aastat, kuhu siis pulmad jäänud on?

"Ma arvan, et aega on veel. Ei pea kiirustama!" naerab Getter, kes vabal ajal ka meigiartistina tegutseb ja sageli ka pruute kaunimaks maalib. Getter tõdeb, et kauneid pruute on muidugi ilus vaadata ning eks kunagi saab ka temast kompu pruut.

"Eks kunagi muidugi! Kindlasti! Aga võtan aega veel, aega on ja kiirustama ei pea. See on kindlasti üks ilusaimaid hetki elus," räägib lauljatar.