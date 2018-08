Ehkki alkohol on Eestis ikka veel odavam kui Soomes, on vägijookide hinnad siiski sedavõrd tõusnud, et järjest suurem hulk soomlasi on sunnitud alkoholi ostmiseks Lätti suunduma. Soomes töötavate Eesti ehitajate sõnul ei ole enam mõistlik toitu Eestist kaasa osta, sest see on Soomes odavam.

Soomlastele teeb meelehärmi, et eestlaste sissetulek on viimastel aastatel oluliselt tõusnud. Elatustaseme tõus kajastub muu hulgas hindade kasvus. „Tööjõupuudusest tingitud aastaid kestnud palgaralli on eestlaste sissetulekuid liiga kiiresti tõstnud. See on kaupmehed ahneks teinud,” kirjutab Iltalehti.

Pärast Eesti taasiseseisvumist on jõukad põhjanaabrid harjunud Eestit kasutama ostuparadiisina. Paraku on ka "väikevend" suureks kasvanud ja mitte kõik ei ole enam soomlase jaoks Eestis soodne. Kallimaks ei ole läinud mitte ainult alkohol. Iltalehti toob välja kaubad ja teenused, mille peale soomlastel Eestis enam raha kulutada ei tasu. Eestis on küll ka ikka veel suur hulk tooteid, mis on märkimisväärselt odavamad kui Soomes.

Soomlased on harjunud Eestis kulutama ka iluteenustele. Tavapäraselt on käidud juuksuris, kosmeetiku juures ning lastud teha väiksemaid ja suuremaid iluoperatsioone. Ka nende teenuste hinnad on järsult tõusnud. Odava teenuse leidmiseks tuleb tõsiselt vaeva näha. Soome leht leiab, et Eestis on liikvel palju võltskaupa ning turistidele suunatud teenusepakkujaid tuleks vältida. Suure kaarega tasub mööda minna vanalinna salongidest.

Soomlastele müüdavat teenuseid ka kallima hinnaga ehk „porolisaga”, mis seisneb selles, et eestlased saavad kasutada püsikliendisoodustusi, mida soomlaste eest „varjatakse”. Nimelt kasutavad kiuslikud eestlased kliendikaardina sageli Eesti ID-kaarti, mida soomlastel ei ole.

Raske on ka neil põhjanaabritel, kes harjunud Eestis käsitöökaupa ostma. Ehkki lõnga saab Tallinnast praegugi soodsamalt kui Helsingist, on kangad juba sama hinnaga kui mitte kallimad. Soomlastele korraldatakse väljasõite Tallinnast väljaspool asuvatesse kauplustesse, kus lõng ikka veel soodsama hinnaga.

Eesti hinnatõus on sedavõrd kiire, et põhjanaabrid on veendunud, et Eestis kehtivad neile kallimad hinnad kui eestlastele. Väidetavalt küsitakse just soomlaste käest täiesti hullumeelseid summasid nii majutuse kui söögi ja ka paljude muude asjade eest. Ja seda mitte ainult Tallinnas vaid isegi suvises Pärnus. Soomlastel püütakse nahk üle kõrvade tõmmata, kuna nad ei tunne kohalikku eluolu ja hinnataset, arvab leht.

Näiteks tuleb Eesti väikelinnades, kus soomlased käivad harvem, auto hoolduse eest välja käia vaid murdosa sellest, mis see Tallinnas maksma läheks. Soome hindadest rääkimata.

Meditsiiniteenused on soomlaste jaoks Eestis ikka veel soodsad. Näiteks ultraheliuuringu eest, mis Soomes oleks maksnud 200 eurot, tuli Eestis välja käia 50. Teenuse ostnud soomlane pidi aga Eestis asju ajama eesti keeles.

Mida Eestist osta tasub

Alkohol. Vaatamata maksutõusule on lahja alkohol Eestis ikka veel kümmekond protsenti odavam kui Soomes. Kvaliteetveinid ja konjak ei pruugi aga enam soodsamad olla, kuna Eesti kaupmehed ostavad neid sisse väikestes kogustes.

Sigaretid. Tuntud markide sigaretid on Eestis koguni 40 protsenti odavamad kui Soomes.

Iluteenused. Juuksuri ja kosmeetikuteenus on Tallinna kesklinnas juba Soome hindadega. Kesklinnast välja liikudes hinnatase langeb, ent siin seisavad soomlased keeleprobleemi ees.

Remonditeenused. Autoremont on Tallinnas kõigest paarkümmend protsenti Soome hinnatasemest allpool. Kui reisil on teisigi eesmärke, tasub see siiski ära.

Ehitustarbed. Ehituspoodide hinnad on 20-40 protsenti odavamad, eriti kui saab kasutada kohalikke püsikliendisoodustusi.

Küpsetised ja maiustused. Kreemikoogi saab Tallinnast poole odavamalt kui Soomest, eriti kui see osta toidupoest. Keeruliseks võib osutuda maiustuse Soome toimetamine.

Lõng ja käsitöötarbed. Eestis on käsitöö au sees. Tallinn-Tartu maanteel on mitmeid käsitöökauplusi, kus hinnad on Soome omadest odavamad. Tallinnas on hinnad oluliselt tõusnud, kuid pealinna valik on parem kui Soome poodides.

Turukaup. Nii mõnigi soomlane suundub marja-, seene- ja õunaajal Tallinna turgudele, kus hinnad on Soome omadest poole odavamad.

Meditsiiniteenused. Üksikute teenuste hinnad on Tallinnas järsult tõusnud, kuid näiteks ulatuslikuma hambaravi korral võib siiski säästa sadu eurosid.

Apteegikaubad. Soome digiretseptid hakkavad uuest aastast kehtima ka Eestis. See võib soodustada soomlaste ravimiturismi Eestisse. Ehkki nii mõnigi retseptiravim on Eestis kallim, on ka vastupidiseid näiteid. Käsimüügiravimitel enam suurt hinnavahet ei ole.

Kohvikud-restoranid. Restoranis söömine on Eestis odav, kui minna turismipiirkondadest väljapoole. Sama kehtib kohvikute kohta.

Mida Eestist osta ei tasu

Toidukaubad. Eestis on toidukaupade hinnad tõusnud kiiremini kui kusagil mujal Euroopa Liidus ning söögikraami ei tasu enam Soome vedada. Tallinnas elavad soomlased teevad oma ostud hoopis Helsingis.

Kütus. Hinnavahe on minimaalne, diiselkütus on Soomes odavamgi.

Elektroonika. Eestis on müüginumbrid väikesed, mis tõstab hindu.

Riided ja jalanõud. Hinnavahe on siin Soome kasuks. Suuremate kiirmoekettide kauplustes, nagu H&M, on hinnad samad.

Kosmeetika ja hügieenitarbed. Eesti kosmeetikakauplustest võib hea õnne korral leida soodsat kaupa, aga suures plaanis on hinnatase sama. Näiteks tundlikele hammastele mõeldud hambapasta maksab Tallinnas sootuks kolm korda rohkem kui Helsingis.

Prillid. Soomlaste massilised prilliostud hakkasid vaibuma juba kümmekond aastat tagasi. Tallinnast võib leida personaalsemaid pakkumisi, aga hinnaleide on vähe.

Lemmikloomakaubad. Siingi on hinnavahe sulanud ning koeratoitu tasub tellida pigem internetist.