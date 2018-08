Teisele kohale jõudis seekord seikluslik animatsioonifilm "Imelised 2", mis on kinoekraanil olnud juba 4 nädalat. Möödunud nädalal käis Imelistele kaasa elamas 4258 kinokülastajat. Kokku on filmi vaadatud aga juba 89 464 korda!

Kolmas koht kuulub verd tarretavale õudusfilmile "Slender Man", mida käis avanädalal vaatamas 2189 julget kinolist.

Kolmandat nädalat järjest võib Eesti publik kaasa elada Tom Cruise´i seiklustele põnevikus "Võimatu missioon: tagajärjed", mida käis vaatamas 2059 inimest. Film on kinosaalidesse kolmel nädalal kokku toonud 35 724 vaatajat. Edetabelis annab see neljanda koha.

Viiendal kohal on väikesi kinosõpru kaks nädalat rõõmustanud animatsioon "Röövitud printsess", mida möödunud nädalal käis vaatamas 1626 inimest.

Vaieldamatult selle suve üks oodatumaid filme "Mamma Mia! Siit me tuleme taas" on järg 2008. aasta ekraniseeringule "Mamma Mia". Muusikaline komöödia on olnud Eesti kinodes 6 nädalat. Möödunud nädalal käis seda vaatamas 1532 inimest, film platseerus kinoedetabelis kuuendale kohale.

Nädala filmitabeli viimasel kohal on tõsielul põhinev põnevusfilm "Gotti –maffiabossi tõus ja langus", mille peaosa, kurikuulsat New Yorgi allilmabossi mängib pikka aega nii-öelda suurtest linateostest eemal olnud Hollywoodi staar John Travolta. Film kutsus avanädalal kinosaalidesse 1438 inimest.