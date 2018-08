Ariana Grande tõttas kaitsma oma peigmeest Pete Davidsoni, kelle silmaaluste üle õelat nalja visati.

25aastane USA lauljatar reageeris Twitteris blogile Barstool Sports, kus ilguti tema kallima Pete Davidsoni tumedate silmaümbruste üle. "Kas Pete Davidsonil on pepuaugusilmad?" püstitas blog oma lugejatele küsimuse.

"Te kõik ikka teate, et sel mehel on autoimmuunhaigus, jah?" säutsus raevunud Grande Twitteris. "Te ikka saate aru, mida te teete, kui te niimoodi ilgute? Tahtsin selles lihtsalt veenduda."

Ajakirja People andmeil kannatab Davidson Crohni tõve all. See on krooniline ägenemistega kulgev soolehaigus, mis võib põhjustada ka silmapõletikku, liigesepõletikku jm tervisehädasid.