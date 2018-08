Kui enamus meist on sillas, et tänavune suvi on olnud suurepärane ja päikest on jagunud pea igasse päeva, siis on tegelasi, kes ei või silmaotsaski sallida päikesepaistet. Üks sellistest õrna piimja nahaga kaunitaridest on ka nõid Alisa.

"Kasutasin sel suvel SPF 50 kaitsega kreeme, kuid sellegipoolest märkasin, et mu nahk on pisut jumekam, kui sooviksin," räägib Alisa. "Aga õnneks leidsin netist võrratu meigipaleti, mille muusaks on olnud Ameerikas filmikarjääri teinud soomlannast näitlejanna Maila Nurmi. Ta on tuntud just oma vampiiriliku looki poolest."

Maila Nurmi

Ka Alisa lemmik meigitooted on pakendatud väga eriliselt. Puudrikarbid ja meigipaletid meenutavad surnukirste.