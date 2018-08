MÄLUMÄNG | Kui hästi tunned Alo Mattiiseni laulutsüklit "Viis isamaalist laulu"?

Ratsaväele on hobused ülimalt

vajalikud. Aga kui nälg tuli, siis sõid nad oma hobused ära.

Polaaruurijatele on koerad hädavajalikud. Aga kui uurijad nälga jäävad, siis pistavad nad oma kutsud nahka.

Jõuluvanale on vajalikud päkapikud ja head lapsed, aga kui nälg tuleb...