Sügavsametise hääle ja hingestatud muusika poolest tuntud Lizz Wright esineb 9. detsembril Jõulujazzil Alexela Kontserdimajas.



Ameerika džässi uue generatsiooni staar Lizz Wright pole oma 15 aastase karjääri jooksul lasknud muusikatööstusel dikteerida suundi või lugusid esitamiseks, vaid jäänud alati kindlaks oma südamemuusikale, juurtele ja lähedastele. Eesti muusikasõprade südame võitis Wright Jazzkaarel juba 2012. aastal Nordea kontserdimajas, kus tema kontsert pälvis kuulajate sooja poolehoiu.

Jõulujazzil astub Wright Alexela kontserdimajas kuulajate ette 20. sünnipäeva tähistava Estonian Dream Big Bandiga Siim Aimla juhatusel. Nii Ameerikas kui ka Euroopas on Lizz Wright koostööd teinud mainekate jazzorkestritega ning astunud korduvalt üles maailma suurimatel jazzifestivalidel North Sea Jazzist kuni Montreux Jazz Festivalini.



Noore lauljatari esimese suure lava esinemise kohta Hollywood Bowlis aastal 2002 kirjutas Los Angeles Times: "Laulja astus lavale praktiliselt tundmatuna, kuid lahkus sealt staarina". Edu ei ole Lizz Wright’i muutnud, ta on südamlik - lahke, osavõtlik ja avatud, alati nagu oma inimene. Lauljatarilt on ilmunud kuus albumit, mis on pälvinud kriitikutelt ja kuulajatelt vaid kiitust ning jõudnud Billboardi edetabelite tippu.



Wrighti karjäär, mis algas kirikumuusikuna ja kulges läbi ansambli The Spirit ning ooperi- ja jazzilaulu õpingute, jõudis oma väljenduslaadini juba esimese albumiga "The Salt", kus ta seob jazzi, gospeli, poprütmid ja rhythm blues’i voolavaks helikangaks. Tema rikkalikud kogemused eri muusikastiilidest ja eksimatu muusikamaitse võimaldavad tal valida repertuaari spirituaalidest, Ella Fizgeraldi ja Nina Simoni lugudest Eric Clapton’i ja Bob Dylani lauludeni.