Siseminister Andres Anvelt ütles Delfile, et politsei on noortejõukude probleemile aina suuremat tähelepanu pööranud ning suurem osa kampade põhituumikutest on juba vahistatud ja eeluurimise all.

„Paraku on mõne noore puhul ainsaks variandiks isoleerimine, sest suuremalt jaolt koosnevad noortekambad jooksikutest, kes on väga mõjutatavad ja neid me peame kaitsma,” selgitas Anvelt Delfile.

„Politsei teeb koostööd ka kohalike omavalitsuste ja lastevanematega. Niisamuti kasutavad ametivõimud nii varjatud kui ka mittevarjatud meetmeid, et noortega tegeleda,” lausus Anvelt ja lisas, et esimesed tulemused on juba silmaga nähtavad. Anvelti sõnul saab palju ära teha ka lapsevanem ise.

Refreeritud artikli täistekst Delfis.