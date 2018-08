25. augustil Rahvusooperis Estonia toimunud Vana Tallinna galal esinenud Eesti, Soome, Läti ja Leedu noore põlvkonna säravamad ooperisolistid said publiku juubeldava vastuvõtu osaliseks.

Publiku tormilise aplausi pälvis Elina Nechayeva, kes esitas Öökuninganna aaria Wolfgang Amadeus Mozarti ooperist „Võluflööt“. Särava esitusega köitsid publikut ka Estonia noored solistid Reigo Tamm, Mehis Tiits ja Raiko Raalik ning vaid kolm aastat klassikalise laulmisega tegelenud Karis Trass, kes lummas publikut eriliselt kauni hääle ja vokaalse virtuoossusega.

Estonia juhi Aivar Mäe sõnul on rõõm näha, et järelkasvu Eesti ooperiteatril jagub. “Galal kuulsime uute noorte lauljate suurepäraseid esitusi. Eesti ooperisõpradel on põhjust rõõmustada ja neilt säravaid rolle oodata. Loodetavasti saavad tänased noored tegijad oma karjääri suuremad rollid teha juba kaua oodatud uues ooperimajas,“ sõnas Aivar Mäe.