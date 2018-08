Pühapäeval tappis 24aastane David Katz Floridas Jacksonville'is lisaks endale veel kaks inimest. Tulistamine leidis aset videomängude turniiri kvalifikatsioonil.

Nüüdseks on veebi on ilmunud kõhedust tekitav video, milles Katzi ühe varasema mängu ajal tutvustatakse, vahendab Daily Mail. Kommentaatorid tõdevad, et Katzi näos ei ole näha emotsioone ning et ta pole turniirile saabunud sõprade leidmise eesmärgil...