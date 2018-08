Alanud nädal tõotab riigi ilmateenistuse andmetel tulla mõnusalt sügisene. Aeg-ajalt puhub tugevam tuul ning sajab vihma, kuid õhutemperatuur püsib päevasel ajal siiski 20 kraadi kandis. Veel on viimane võimalus suviseid riideid kanda!

Ilm esmaspäeval (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Teisipäeval tugevneb Lapimaa kohal kõrgrõhkkond ja ulatub vööndina Eestini. Samal ajal jõuab Rootsi lõunaossa madalrõhkkond ja laieneb Läänemerele. Kahe rõhuala piirimail muutub meil lõuna- ja kagutuul tuntavamaks. Lisandub pilvi, millest eelkõige saartel ja kohati ka mandri lääneosas vihma sajab, ida pool on saju võimalus väiksem (tõenäosus ~20%, saartel kuni 50%), aga öösel on laialdaselt udu. Õhutemperatuur on öösel 5..10, rannikul kuni 16, päeval 19..21°C.

Ilm teisipäeval (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Kolmapäeval kandub Eesti idapiiri tagant mööda kitsas hoogsadudest ümbritsetud madalrõhuvöönd ja teisalt Läänemere läänerannikule jääb hääbuv madalrõhkkond. Kitsa vöödina üle Eesti kulgeb kõrgema rõhuga vöönd. Öö on selge, rahulik ja jahe, õhutemperatuur on 6..11, rannikul kuni 15°C. Päeval areneb rünkpilvi ja kohati võib neist ka üksik hoog vihma tulla (tõenäosus kuni 25%). Puhub mõõdukas idakaare tuul. Õhutemperatuur tõuseb 20..23°C-ni.

Ilm kolmapäeval (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Neljapäeval püsib madalamates õhukihtides kõrgema rõhuga vööndi ülekaal. Öö on võrdlemisi selge ja sajuta. Kuid päev tuleb kõrgemates õhukihtides suureneva madalama rõhuga fooni tõttu pilvisem. Kohati sajab vihma. Puhub mõõdukas idakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 7..12, rannikul kuni 16, päeval 19..23°C.

Reedel liigub Läänemere lõunavete kohale väike madalrõhkkond ja laieneb Balti riikide poole. Öösel on veel pilvi vähem ja saju võimalus väiksem. Päeval on pilvi laialdasemalt ja kohati ka sajuhooge. Õhutemperatuur on öösel 7..12, rannikul kuni 16, päeval 20..23°C.