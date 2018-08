Uber teatas, et plaanib edaspidi suuremat tähelepanu pöörata nii elektri- kui ka pedaalitavatele ratastele, jättes autod tahaplaanile - seda isegi vaatamata faktile, et taoline suunamuutus võib mõjutada ettevõtte tulusid.

Uberi tegevjuht Dara Khosrowshahi sõnul on väiksemad sõiduriistad sobilikumad linnasiseselt kasutamiseks, vahendab BBC. Lisaks ennustab ta, et taksoteenuse kasutajad hakkavad tulevikus üha sagedamini tegema aina lühemaid sõite.

„Tipptunnil on ühe inimese sõidutamiseks väga ebatõhus kasutada tonnist metallikogu,“ ütles Khosrowshah Financial Timesile. „Lühiajaliselt pole see meile ehk rahaline võit, kuid kaugemale vaadates tahame strateegiliselt just selleni jõuda,“ lisas ta.