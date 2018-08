Naistekeskuses viibiva 41-aastase Mari (nimi muudetud) sõnul tuleb tal iga kord pisar silma, kui ta meenutab, et on pidanud pea viis aastat karmi võitlust nii ravimi- kui ka alkoholisõltuvusega, mis on raskelt mõjunud talle endale ja tema lähedastele.

Tablette tarvitades sai ta aru, et see on kiire viis allamäge minemiseks, vaja oli midagi muud, mis kohe hingevalu leevendaks. "Hakkasin oma valu ja hingelist üksindust leevendama alkoholiga, minu kaaslaseks sai valge vein," räägib Mari, kelle sõnul läks elu nii edasi aasta-kaks. "Mu perekond ei teadnud probleemist mitte midagi!"

Ühel päeval hakkasid asjad aga järgemööda välja tulema – enam ei jõudnud ega tahtnud ta midagi teha.

"Mu lähedased hakkasid aru saama, et asjad ei ole hästi, kuigi ma olin väga hea varjaja," meenutab Mari ja lisab, et tema enda suurimaks šokiks oli see, kui ta poolteist aastat tagasi läks oma lapse lasteaiapeole veinise peaga ja lapse isa ütles, et nii ei saa need asjad enam edasi minna. "Olin siis nõus, et läheks mõneks ajaks unekliinikusse, aga seal soovitas psühhiaater, et on veel üks koht, kust abi saaks."

"Tulin vabal tahtel, sest sain aru, et ei saa enam oma elu nii jätkata. Ma olen noor naine ja mul on kaks poega," ütleb Mari. Ta elas naistekeskuses viis ja pool kuud, aga rikkus siis programmi reegleid ja pidi keskusest lahkuma. Elas siis kaheksa kuud kodus, aga umbes pärast neljandat kuud olid vanad harjumused taas platsis. "Tuli üks tablett ja siis teine, tuli ka sõber vein," mainib Mari.

Nüüd on Mari taas õigetel rööbastel. "Mu perekond toetab mind väga ja pärast viit ja poolt kuud said mu lapsed tagasi naeratava ema, keda neil ammu polnud."