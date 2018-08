Justiitsminister Urmas Reinsalu kutsub neljapäeval, 30. augustil, kokku ümarlaua, et arutada, kuidas tõhusamalt ohjeldada vägivaldseid noortekampasid. Minister hinnangul nõuavad viimase aja noortekampade rünnakud selgelt tõhusamat koostööd justiitssüsteemi ja sotsiaaltöötajate vahel.

Reinsalu sõnul on vägivaldsed noortekambad tõsine turvatunnet ohustav probleem. „Kui kuritegevuse statistikas on suurim osakaal varavastastel kuritegudel, siis alaealiste kuritegevuses just vägivallal. Noortejõukude sisemine kultuur võib kiiresti liidrite autoriteeditaotluses kasvada jõhkralt provokatiivseks vägivallaks, kus väljakutsuvas ja ohvri alandamine on eesmärk iseeneses,“ ütles justiitsminister. Ta lisas, et alaealiste kampade vägivaldsuse ohtu süvendab paratamatult noorte vähesem hinnang tegevuse tagajärgedele ning east tulenev empaatilise kogemuse puudumine.

Vägivaldsete noortekampade ohjeldamiseks kutsub Reinsalu kokku prokuratuuri, politsei ja lastekaitse esindajad ning kriminaalhooldajad. „Alaealiste kuritegevus on taimelava korduvkuritegevusele, mistõttu peab seda tööd efektiivsemalt planeerima. Palun ümarlaual eraldi vaatluse alla meedias aset leidnud juhtumid, sest just need peavad olema aluseks menetlejatele. Töö noortekampadega peab ka sisuliselt muutuma intensiivsemaks – algama kohe menetluse ajal ning hõlmama samaaegselt erivaldkondade meetmeid. Enamasti jäävad ebapiisavaks need sekkumised, mis on lühiajalised ja keskenduvad vaid üksikutele probleemidele noore elus ega suuda muuta tema igapäevaelu,“ märkis justiitsminister.

„Kampades sooritatud vägivallakuritegudest peab saama uus prioriteet üldise alaealiste kuritegevuse seas, see aga eeldab tõhusamat koostööd menetlejate vahel ning mõjusat karistust. Pikk vangistus alaealiste kampade puhul peab olema viimane vahend üliohtliku kuriteo puhul,“ rõhutas Reinsalu. „Ütlen selgelt – vägivaldsed noortekambad tuleb kiiresti laiali ajada, sest mitte ainult ei ohusta nad avalikes kohtades liikuvaid inimesi, vaid nakatavad ka teisi noori. Justiitssüsteemi kõrval on muidugi tõsine alaealiste kuritegevust ennetav ülesanne noorte huvitegevuse kättesaadavus, sõltuvuste tõkestamine ning arengu- ja psüühiliste erivajadustega toimetulemine. Siin näen suurt rolli sotsiaal- ja haridussüsteemil.“

Jõustunud alaealiste mõjutusvahendite reform annab menetlejate avatud kataloogi mõjutusvahendite valimisel, näiteks keeld koguneda teatud isikutega või teatud kohtades, kohustus pärast kooli ja huvitegevust viibida ainult kodus, võõrutusravi, elektrooniline vangistus jm. Samuti on häid tulemusi näidanud tõenduspõhised sotsiaalprogrammid. Ühtlasi on kriminaalmenetluse seadustiku revisjoni raames plaanis luua uusi tõkendiliike, mis aitaks kambaliikumiste käitumist tõhusamalt kontrolli all hoida.