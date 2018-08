Eile suri New Yorgi haiglas maailmakuulus näitekirjanik Neil Simon. 91aastasele autorile, kelle üht tuntumat komöödiat "Päikesepoisid" on Eestis korduvalt lavastatud, said saatuslikuks kopsupõletiku tüsistused.

Simon sai rahvusvaheliselt tuntuks 1960. aastal selliste komöödialavastuste ja -filmidega nagu "Veider paar" ja "Paljajalu pargis". Ülimalt viljaka autorina kirjutas ta suurema osa karjääri jooksul vähemalt ühe näidendi aastas.