USA massitulistamiste kahetsusväärselt pikka nimekirja lisandunud värske Jacksonville'i intsident tiirles ümber ühe videomängu – „Madden NFL 19“. Millega on täpsemalt tegu ning kas ja kuidas võis see ajendada 24aastast David Katzi relva haarama?

„Madden NFL 19“ on iga-aastase Ameerika jalgpalli videomänguseeria tänavune osa. „Madden NFL 19“ ilmus käesoleva aasta 10. augustil ning sai kriitikute käest enamjaolt kiita. Mäng sisaldab võimalust juhtida enda poolt valitud professionaalne jalgpallimeeskond võidule, kas arvuti või teise inimese poolt juhitud vastaste vastu. Alates eelmisest aastast omab teos ka üksikmängijale mõeldud narratiiviosa.

Sari ise sai alguse juba 1988. aastal, ent toona kandis veel nime „John Madden Football“. Mänguseeriale oma nime andnud John Madden teenis leiba Oakland Raidersi peatreenerina, kellega võitis ka liiga ihaldatuima trofee Super Bowli. Peale seda sai temast üks tuntumaid NFL-i matšide spordikommentaatoreid. 2006. aastal lisati John Madden liiga Kuulsuste Halli.

Mänguseeria arendajaks on algusest peale olnud Electronic Arts (EA). Firma resümeesse kuulub ohtralt mainekaid virtuaalseid teoseid, eesotsas antakse (samuti iga-aastaselt) välja jalgpallimängu „FIFA“, mis on Eestis ja ülejäänud Euroopas äärmiselt populaarne. Sellele vaatamata on suutnud EA kahel järjestikusel korral endale napsata Ameerika vihatuima kompanii tiitli, seda aastatel 2012 ja 2013.

Jacksonville'i kaubanduskeskuses asuv GLHF Game Bar korraldas mänguseeria ametlikku e-sporditurniiri Madden Championship Series etappi. Võistlusest võttis osa ka hilisem tulistaja David Katz. Nii mõnigi teine osavõtja käis välja teooria, mille kohaselt oli mehe teo ajendiks turniiri vältel vastu võetud kaotused.