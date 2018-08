16aastane Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi õpilane Steven Ilves, kes on üks tänavustest Noortebändi poolfinalistidest, jätab endast väga enesekindla mulje ja selleks on ka põhjust. Juba väikese poisina teadis ta üsna kindlalt, et muusika on just see valdkond, millega tahab lähemalt tuttavaks saada.

Steven alustas kuueaastaselt Pärnu muusikakoolis kitarriõpinguid. Kitarr oli instrument, mis Stevenit paelus. "Mulle tundus äge see mõte, et kutt mängib kitarri," naerab noormees.

Kitarriõpetajat ei olnud aga sugugi kerge leida. Õnneks leidis Steven hinnatud pedagoogi Marek Taltsi, keda peab enda muusikutee võtmeisikuks. Pärast nelja aastat klassikalise kitarri õppimist jätkas Steven rütmimuusika suunal.

Sama astme noortest moodustati bänd, kus Steven sai ka enda vokaalseid oskusi proovile panna. Siinkohal tuli talle suunajaks muusikakooli laulupedagoog Laura Junson. Muusikakooli bändiga esineti nii koolides kui kaubanduskeskustes.

Kord, kui noormees pidi üles astuma solisti ja kitarristina, jäi ta kellelegi silma, lumepall hakkas veerema ning teda hakati kutsuma ka teistele esinemistele.

Selline tähelepanu andis andekale noorele indu juurde muusikaga jätkata. "Mul tekkis kindel eesmärk muusikaga tõsisemalt tegelema hakata," räägib Steven. Sellel perioodil oli noormehe suureks lemmikuks Inglise lembelaulik Ed Sheeran, keda ta kuulas enda sõnul ööpäev läbi. "Tema järgi ostsin ma ka luuperi, millega oma esinemistele lisavärve anda."

Muusikavideo sattus saatesse "Eesti TOP 7"

Pärnu muusikakooli üheks kohustuslikuks projektiks on demo, mida Steven sai salvestada Pärnu ühes parimas stuudios, kus on muusikat salvestanud ka räppar Arop. Valmis demo paiskas noormees ka YouTube´i kanalisse. Noormehe looming võeti ootamatult positiivselt vastu.

Sellele järgnes muusikavideo tegemine. Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumis saab lisaainena võtta filmindust ja kool pakkus Stevenile võimaluse oma video teha. "Muusikavideo tegemine on üsna kallis, aga mõtlesin, et miks mitte, kui tasuta pakutakse," räägib Ilves. Muusikavideo saatis Steven saatesse "Eesti TOP 7".

Noortebänd on pärnakate seas populaarne

Noortebänd on Steveni sõnul olnud Pärnu muusikute seas väga populaarne. "See on olnud kogu aeg teema. Mõtlesin, et äkki läheb läbi ja inimesed võtavad ka mind vastu," räägib Steven. Edasipääs oli talle suur üllatus.

"Alguses tegelesin ma üksi, aga siis mõistsin, et üksi on keeruline, kui soovin suurt laiv-kontserti anda," räägib Steven. Seepärast on Steven kaasanud enda kõrvale muusikuid nii sõprade kui kooli kaudu. Klahvpillidel saadab Robi Salumets, bassihelidega toetab Karl Birnbaum ning kitarril teeb kaasa Steveni vend Rasmus Ilves.

Noortebändi peab Steven nii-öelda päris ürituseks. "Kui paljud üritused on meediaüritused, siis Noortebänd on selles mõttes päris, on päris helimehed, inimesed, publik, žürii. Kõik kogemused saad kätte."

Kriitikasse suhtub Steven neutraalseks. "Kui mõni mees kommenteerib YouTube'is, siis ei võta ma seda tõsiselt," räägib ta. "Kui inimene, keda ma väga austan, jagab midagi, siis võtan seda loomulikult kuulda. Kõikidele inimestele ei saagi meeldida, see on loogiline. Aga samas, kui keegi tahab mind suunata, siis miks mitte. Olen veel toores ja noor muusik."

Steven peab oluliseks enesekindlust, sest see on ju peamine omadus, mis aitab elus läbi lüüa. "Maailmavallutusplaanid on kõigil alguses suured ja kõik tahaksid esineda mingil suurel väljamüüdud staadionil. Aga reaalsem unistus on mul ehk see, et esineksin ruumis, kus on publik, kes on ainult minu pärast sinna tulnud, kes kuulavad ja laulavad minu loomingut kaasa."

Peale kuulsuse ja au ootab Noortebändi võitjat reis Groningeni mainekale muusikafestivalile Eurosonic, kus on võimalus kohtuda muusikamaailma tipptegijatega. Eesti artistidest on eelnevatel aastatel festivalil üles astunud Kerli, Trad.Attack! ja Ewert and the Two Dragons.

Võitja saab salvestada ja välja anda minialbumi. Auhinnapaketi koguväärtus on 3500 eurot ning see antakse välja koos Noortebändi peasponsori Kinemaga.

Poolfinaalid toimuvad 4., 5. ja 6. oktoobril Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Konkursi suurejooneline finaal on 9. novembril. Poolfinalistid valiti välja demovoorust edasipääsenute ning piirkondlikel konkurssidel osalejate vahel. Sel aastal laekus demovooru 47 kandideerimistaotlust, kust valiti välja 15 parimat.