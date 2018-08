Hinnatundlike eestlaste huulilt kuuleb aina sagedamini sõna Realiseerimiskeskus. Osad ütlevad, et see on kahtlane pood, teised jällegi reklaamivad kauplust kuis jõuavad – hinnad on pimestavalt soodsad. Poodide omanike ringi kuuluva Tõnu Eermanni sõnul on kontseptsioon lihtne: kaupa tuuakse otse tootjatelt, kellel on lattu jäänud jäägid, ja hindadega ei manipuleerita. „Meie probleem on pigem see, et kaup saab ruttu otsa,“ ütleb Eermann.