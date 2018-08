Paavst Franciscus keeldus kommenteerimast Vatikani endise USA suursaadiku ja peapiiskop Carlo Maria Vigano väiteid, mille kohaselt oli paavst juba vähemat 2013. aasta suvest teadlik USA kardinali Theodore McCarricki vastu esitatud süüdistustest. Lisaks on Vigano, kes teenis Vatikani suursaadikuna Washingtonis aastatel 2011-2016, kutsunud paavsti üles oma ametist loobuma.

Paavst teatas Iirimaalt lahkudes lennukis viibivatele ajakirjanikele, et ei ütle Vigano poolt koostatud 11 lehest koosneva kirja vastuseks mitte ainsatki sõna, vahendab BBC. „Usun, et see räägib enda eest,“ lisas kirikupea. Franciscus palus asjast huvitatud ajakirjanikel kiri tähelepanelikult läbi lugeda ning seejärel ise otsus langetada. „Kui on möödunud pisut aega ning te olete järeldused teinud, ma ehk räägin,“ sõnas ta.

Carlo Maria Vigano väitis pühapäeval avaldatud mahukas kirjas, et paavst teadis aastaid enne McCarricki tagasiastumist, et kardinal on sariahistaja. 88astane Theodore McCarrick loobus süüdistuste tõttu oma privileegidest käesoleva aasta 28. juulil, kuid Vigano väitel olnud paavst tema koletutest tegudest teadlik olnud juba vähemalt alates 2013. aasta 23. juunist. „Ta teadis, et ta on korrumpeerunud mees, ta kaitses teda kuni kibeda lõpuni,“ sõnas Vigano.

„Paavst Franciscus peab olema esimene, kes näitab McCarricki kuritegusid varjanud kardinalidele ja piiskoppidele head eeskuju ning astuma koos nendega tagasi,“ seisis kirjas.

Süüdistuste kohaselt pani McCarrick seksuaalkuriteod toime ajavahemikul 1981- 2001, mil ta oli New Jerseys piiskop.