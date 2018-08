Saatejuht Piret Laos, kellele avasaates oli lausuda vaid paar lauset, jälgis saadet režiipuldist. Ta tunneb heameelt, et Jüri ja Robert esimeses saates suurepäraselt hakkama said. "Väga hea oli, mulle meeldis," ütleb Laos entusiastlikult.

"Huvitav oli. Selline pingelangus," rääkis Kanal2 saate "Hommik!" saatejuht Robert Rool vahetult pärast esimest otse-eetrit. "Natuke peame tunnistama, et kartsime, pelgasime, higistasime." Ekraanikaaslane Jüri Butšakov täiendas, et kuigi stuudios oli palav kui saunas, oli pea siiski selge. Siinkohal kiidab Butšakov Robertit. "Ma ei arvanud, et ta nii hea on!" lausub mees.

Piret annab Robertile nõu, et põhjus on lihtsalt liigses mõtlemises. Samas tunnistab Laos, et kuigi ta oli küll kaheks lauseks eetris, jõudis ta korralikku adrenaliini tunda. "Sellel hetkel kui režissöör ütleb sulle kõrva "jäänud on 30 sekundit", siis pulss tõuseb mitu korda," räägib Laos.

Jüri tõmbab otse-eetri kogemuse puhul paralleele spordiga ja sellega, kuidas näiteks poksijad end enne võistlusringi minekut tunnevad. "Kui tunda kõige suuremat hirmu, ega midagi teha pole, kaamera läheb käima ja tuleb hakata paugutama. Avasaates oli selline tunne, et olime need poksijad, süda tagus ja astusid ringi. Aga mitte suvalise poksijaga, vaid Mike Tysoniga," naerab Jüri. Robert rääkis, et närv on pigem füüsiline. "Pead hoidma ennast ühtpidi pingsalt, mõte selge, nägu naerul, aga süda lööb trummi."

Samas kestab see ärev hetk vaid sekundi. "Kui sa juba rääkima hakkad, läheb olek hoopis teiseks," räägib Piret. "Mina tundsin mingi hetk, et nii vähe on jäänud ja tuleb juba otsi kokku tõmmata," räägib Jüri.

Kanal 2 hommikuprogramm "Hommik!", saatejuht Jüri Butšakov (Teet Malsroos)

Värsked äratajad peavad korralikult ka enda päevakava üle vaatama, sest uneaega kipub väheks jääma, kui ärgatakse enne kukke ja koitu. Saatejuhid ärkavad kella 4 ajal. "See on ikkagi täiesti teine maailm. Kui sa siin töö lõpetad, siis on sul vaim veel virk, otse-eetri ärevus, tuleb kohe paugutada edasi järgmise päeva mõtteid ja toimetajatega koosolekuid. Eetriga hakkamasaamise naudingut ei saa väga olla, sest homme on uus otsesaade ja on vaja teha juba selleks ettevalmistusi." lausus Robert.

Saatejuhid lubavad, et on teineteisega konkreetsed ja ausad. Kui milleski eksitakse, siis öeldakse seda otse.

"Meie eesmärk on pakkuda midagi uut, huvitavat, põnevat ja üllatusterohket," räägib Jüri. "Keegi ei taha tööle minna, kui on telekast kuulanud 6 minutit laibauudiseid," arvab Rool.

Kanal 2 hommikuprogramm "Hommik!", saatejuht Robert Rool (Teet Malsroos)

"Me ei lähe valimistele, et kellegi hääli ära võtta." räägib Jüri kummutades maha mõtte, et nad astuvad oma saatega "Terevisiooni" kanna peale.

Aga loomulikult on eesmärk püüda vaatajaid. "Ja loodetavasti meeldime ka paljudele ning toome ka uusi vaatajaid, kes muidu võibolla hommikul telekat käima ei pane," räägib Butšakov.

"Neid inimesi on kümneid tuhandeid, kes vaatavad midagi muud –muusikakanaleid või dokumentaale. Me anname neile väikese impulsi, et nad ka meid vaataksid," ütleb Rool.