Põhja-Korea on teatanud, et vabastab Jaapani turisti ning teeb seda humanitaarsetel alustel.

Kuigi jaapanlase Tomoyuki Sugimoto kohta pole kuigi palju infot, on teada, et 30ndate eluaastate lõpus olev mees vahistati Nampos selle kuu alguses, vahendab BBC. Ka pole Sugimoto kinnipidajad täpsustanud, miks ta vangistati. Öeldud on vaid nõnda palju, et mees rikkus seadust. Jaapani meedia spekuleerib, et grupiga Põhja-Koread väisanud kodanik võis filmida mõnd sõjalist rajatist.

Jaapan on rõhutanud, et kuni Sugimoto vabastamiseni ei saa nad Põhja-Koreale kehtestatud sanktsioonide leevendamise küsimustes edusamme teha.

Põhja-Koreas on turistid pideva ja range jälgimise all ning neid on kinni peetud varemgi. Siinkohal meenutab väljaanne USA kodanikku Otto Warmbieri, kes samuti vahistati ning otsustati hiljem vabastada humanitaarsetel kaalutlustel. Paraku jõudis ameeriklane oma kodumaale surmaeelses seisundis ja lahkus siit ilmast mõni päev hiljem. Warmbieri süüdistati hotelli reklaamsildi varguses.