Ametnikud pesid poisi puhtaks, andsid talle süüa ja puhtad riided ning koostasid isikukirjelduse. Üks pereliige võttis politseiga ühendust ning ütles, et läheduses peaks olema veel teine, aastane poiss. Sugulane lisas, et laste ema pole nähtud sellest ajast saati, kui ta neljapäeval toidupoes käis.

Vanem poiss leiti esmaspäeval. Võimud said hädaabikõne, milles teavitati poisist, kes jalutab üksi Arkansases Camdeni kiirtee lähedal ringi. Poiss oli kaetud kriimude ja marrastustega ning oli mitu päeva õues olnud. Uurija rääkis CNN-ile, et poiss oli äärmiselt traumeeritud.

Auto lähedalt leiti hukkunud naine, kes oli laste ema. Politseiuurija tõdes, et see on üks omapärasemaid juhtumeid, mis tal 11 aasta jooksul ette on tulnud. "See oli ime ja tragöödia koos," märkis ta.

Uurija lisas, et ilm oli kuum ja äikeseline samal ajal, kui poisid omapäi olid. Lapsed kannatasid veepuuduse all. Nüüdseks on nad taas koos pereliikmetega. Leitud naise ise ja poiste vanaisa ütles aga, et haiglas selgus tema tütre lapseootus. Kahe poisi ema oli neljandat nädalat rase.