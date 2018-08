Terviseamet alustas järelevalvemenetlust Põhja-Sakala valla suhtes, kuna juba aastaid ei ole täidetud lubadust tagada Tääksi koolis ja lasteaias puhas joogivesi.

Vallavanem Tõnu Aavasalu sõnul oli lahendus kõik need aastad see, et kooli kokk pidi tassima kanistritega vett saja meetri kaugusest kaevust ja kasutati pudelivett, kirjutab Eesti Päevaleht.

Terviseamet tegi uued analüüsid ja selgus, et fluoriidi sisaldus on endiselt liiga kõrge ja vesi ei vasta nõuetele. Seetõttu alustas amet nüüd valla suhtes järelevalvemenetlust. Vald vastas ametile, et on nüüd tellinud kooli pöördosmoosiseadme, mis eemaldab veest ka fluoriidi.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.