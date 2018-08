Kanuti noortejõugu kambajuht räägib sõprussidemetest Lasnamäe noortegängiga, trammist välja kukkunud poiss aga avanud ise ukse, tuikunud ja välja kukkunud.

„Ma ilmaasjata pole löönud,” vabandas end Keron Eesti Päevalehega rääkides. „Need asjad, et räigelt kaklusi ja nii edasi, on tulnud sellest, et purjus inimesed kas tulevad alaealisi käperdama või siis on purjus ja tulevad mölisema.”

Tema sõnul saavad nad sõpradega kokku, et aega veeta ja siis tulevad täisealised lihtsalt „suvakast kohast” nendega tüli norima. „Seda juhtub harva, aga kui juhtub, siis nad peavad saama,” ütles Keron.

Refereeritud täistekst Eesti Päevalehes.