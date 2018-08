Henno, kes ka ise ööklubide sage külaline, kuuleb sarnaseid lugusid sageli. Ent mitte ainult ohvritest. Ta kirjeldab ka juhtumeid, kus inimene ise on rääkinud, kuidas korgijoogiga ohvri voodisse meelitas. "See on jälk maailm, kus head alati ei võida."

"Asja mahavaikimine ja see tunne, et me midagi ei saa teha, laseb sisuliselt vägistajatel segamatult edasi pidutseda," kirjutab Henno ning kutsub üles korgijoogi ohvreid politseisse pöörduma.

"Neid juhtumeid on võimalik lahendada. Ja selle teema avalikkuse ees hoidmine suudaks panna nii politseile, proksile kuni kantsleriteni välja surve, neid juhtumeid mitte lahendamata jätta. Tulemus oleks see, et need oma arust ägedad vennad, kes arvavad, et on lahe GHB-ga tüdrukuid pildituks joota ja siis läbi une ilma nõusolekuta seksida, saab tegelikult vastutama panna. Ja kinni panna. See on kõige jälgim kuriteo liik, kus kurjategijad kõnnivad enamasti vabalt ringi, tänu sellele haigele mentalittedile, kus häbistatakse ohvrit, mitte vägistajat. Missiis, et sa ei ole kunagi süüdi, kui sa jood valet jooki. Sa oled süüdi, kui sa tüdrukule mürki sisse joodad."

Henno paneb inimestele südamele, et nad korgijoogi ohvritena oma läbielamist maha ei vaikiks. Ta on valmis ka ise nõu ja jõuga aitama neid, kes kohe esimesena politseisse pöörduda ei julge.

"Vaikimine aitab ainult neid vägistajaid, kelle jaoks see on lihtsalt fun. /.../ Mul on tunne, et on viimane aeg korgijoogivägistajatelt nende puutumatus ära võtta. Riik ei suuda noori nende eest kaitsta, aga me ise suudame, kui selle teema avalikkuse ette toome."