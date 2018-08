Aasta viimase suurturniiri aeg on kätte jõudnud, täna algab New Yorgis USA lahtiste tennisemeistrivõistluste põhiturniir. Eesti on taas esindatud Anett Kontaveidi ja Kaia Kanepiga, meestest lõppes Jürgen Zopi teekond kahjuks kvalifikatsioonis. Milline on naiste tähtede seis USA lahtiste eel? Põnev ja intrigeeriv nagu ikka. Esireket Simona Halep on end küll mänginud edetabelis teistest väga kaugele ette, kuid ta pole samasugune supersoosik nagu mõne aasta eest oli Serena Williams. Halep võitis sel kuul peetud Montreali turniiri ja jõudis finaali Cincinnatis, kuid eelmisel nädalal New Havenis peetud võistluselt võttis end väikesele vigastusele viidates maha. Tal on edetabelis üle 8000 punkti, järgmistel alla 6000. Samas võitis ta tänavu alles elu esimese Suure slämmi turniiri (Pariisis), pärast seda jäi Wimbledonis laeks kolmas ring. Cincinnatiski näitas ta oma haavatavust, kaotades finaalis matšpallilt hollandlannale Kiki Bertensile.

USA lahtiste loosiratas andis intrigeeriva tulemuse: Halepiga peab avaringis kokku minema Kanepi! Mullune veerandfinalist avaringi kaotaja vastu, kusjuures kaheksa hulka jõudja oli Kanepi! Halep jõudiski juba loosi kommenteerida, et mullusest kehvemini tal seekord minna ei saa.

Eelmise aasta juunis suurde sporti tagasi tulnud Kanepi mullune suvi kulmineerus ka temale endale üllatusliku tulemusega USA lahtistel. Suuresti nende punktide toel püsib ta edetabelis viiekümne parema hulgas. Kui Kanepi nüüd Halepist jagu ei saa, nood punktid kaovad ning endine Eesti esireket langeb esisaja lõpu poole. Kanepi võistles augustis Suure Lombi taga ainult Cincinnatis ja jõudis seal põhiturniiri teise ringi, kus hakkas kõvasti vastu ka TOP20 mängijale Ashleigh Bartyle. Siiski on raske uskuda, et ta suudab täna Louis Armstrongi nimelisel väljakul peetavas päeva esimeses mängus Halepit üllatada. Kontaveit püsib pikemat aega edetabelis 30 parema hulgas. Kas USA lahtistega on lootust kerkida karjääri kõigi aegade kõrgeimale kohale, mis siiani on 24s? Kindlasti! Mullu langes Kontaveit konkurentsist juba avaringis ehk punkte tal kaduma minemas pole. On ainult võita ning enne kolmandat ringi teist asetatud mängijat vastu ei tule. Kolmel ookeani taga peetud võistlusel noppis Kontaveit neli võitu, USA lahtiste esimeseks vastaseks tõi loos tšehhitari Katerina Siniakova.