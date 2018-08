Saatejuht tõdes, et viimasel ajal on ajakirjanduse huvi Võrno tegemiste vastu väga suur, mispeale Võrno ütles: "Ma pole harjunud viimasel ajal keerutama. Need intervjuud on olnud ühepoolsed ja ma pole midagi rääkinud, aga lood on sündinud, sest ajakirjaniku peas on nad olemas. Aus vastus on, et ma ei tea peale Kärt Karpa (Kärt Anvelt - toim.) ja Tuuli Kochi kedagi, kes on lõpetanud Tartu ülikoolis ajakirjanduse ja kellest on saanud ajakirjanik, keda ma tõsiselt võtan," sõnas Võrno.

Saatejuhi küsimust, et kas Võrnol on siis tõesti ka tütar, kellest keegi seni midagi ei tea, Võrno üsna ignoreeris. "Kui ma peaks väidetavalt varjama, et mul on kuskil lisaks kahele pojale ka tütar, miks ma sellest oma blogis kirjutan? Ma arvan, et see on puhas interpreteerimise küsimus," sõnas mees ja teatas, et kui vaadata viimase kolme aasta jooksul temast ilmunud artikleid, ei ole nende hulgas ühtki positiivset.

"Ei ole olemas. On esitatud poliitiline tellimus ja selle tellimuse elluviijad on nõus tegema mida iganes," väitis mees. "See on nii paks vale, et ma võiks minna sellega kohtusse, aga milleks? Ma ei taha nende inimestega isegi tänaval kohtuda, rääkimata kohtumajast. Ma hakkan ennast tõestama - mille ja kelle jaoks? Õhtulehe lugejate jaoks?"

Sealt edasi valas Võrno viisakalt oma pahameelt ajakirjanike peale välja. "Ma väga soovin, et neil läheks hästi, sest tegelikult seisneb nende inimeste töö selles, et nad peavad informatsiooni jagama ja meelt lahutama, mis on väga tänuväärne. Mul ei ole midagi ajakirjanduse ja ajakirjanike vastu." Lisaks ütles mees, et ajakirjanikud ei saa ennast nimetada sõltumatuteks. "Ajakirjanik, kellel on pangalaen ei ole sõltumatu. Ta peab kirjutama seda, mida ta ülemus ütleb. Ülemus peab kirjutama seda, mida omanikud ütlevad ja nii ongi. Mina soovin neile ainult edu."

"Mu kõige armsam, see on Sinu isa esimene kiri Sulle. Kirjutan seda suure kerguse, usu ja veendumusega. Tean, et tunne mis minu sees on hetkel suurim kõigest, on armastus. Ma olen täna 49 aastat vana. Usu, ma julgen Sulle öelda, et olin 9 aastat tagasi palju vanem. Enda meelest isegi üleküpsenud," alustas Võrno paljuräägitud blogipostitust.

Seejärel kirjutas mees, et arvas aasta tagasi, et väga kauaks ei ole mõtet siia enam jääda, sest tundis end Eestis nagu mingis suvilas, kus noortekamp on terve nädalavahetuse pidutsenud ja siis kuidagimoodi oma jäljed koristanud.

"Tead mu kallis, ma kirjutan Sulle puhtast südamest, et ma olen ümber mõelnud. Olen otsustanud elada palju kauem. Olen otsustanud elada hästi. Olen otsustanud elada Armastusega. Olen otsustanud elada Sinule, et olla Su kõrval kui sirgud imeliseks naiseks. Pisikesest plikatirtsust kuni privileegini Sind altari ette viia ja Sind Sinu südames olevale mehele usaldada," kirjutas ta.