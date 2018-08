Poole aasta jooksul on politsei avaldanud tervelt seitse teadet 41aastase ärimehe Horre Saluste kiiruseületamiste kohta ja sellega on ta edetabeli tipus. Mees ei plaani aga kunagi ühtki trahvi ära maksta.

Saluste tegemised on aastate jooksul korduvalt ka meedia tähelepanu pälvinud, näiteks tegi „Pealtnägija“ 2011. aastal loo tema kahtlasevõitu veefiltrite ärist. Paar aastat tagasi jäi aga ettevõtja Tallinna vanalinnas Delfi kaamera ette, kui kruvis oma tumesinisel Alfa Romeol maha numbrimärgid, et parkimise eest tasumata jätta.

Ühtegi trahvi pole Saluste enda sõnul ära maksnud – põhimõtte pärast: „Ei olegi kunagi plaanis. Trahvid aeguvad nelja aastaga ja niikaua, kui riik on mind maadligi litsunud, ma talle kingitusi ei tee. Ma tunnen end selles ühiskonnas suhteliselt karistamatuna. Kuni ma suudan asotsiaali staatuses olla, ei liiguta mind miski. Inimestele ma küll otseselt liiga ei tee, aga riigisüsteemile vilistan täiega!” räägib Saluste Õhtulehele.

Ärimehe sõnul üritab ta siiski madalat profiili hoida ja on teatud piirid, millest ta üle ei astu. Riigi vastu kannab Saluste vimma, sest maksuametil õnnestus tema käest suurem summa raha ära võtta. „Ma olen teatud ärides kõrbenud ja hoolimata sellest, et mul ei olnud mitte midagi, suutis maksuamet välja pumbata 24 000 eurot. Sama palju tuli mul võtta kiirlaenu ja ma maksin selle pealt veel kõvasti intressi, nii et kaudselt maksin ma need trahvid kinni. Riik on mul sõna otses mõttes jalad alt ära tõmmanud. Ma olen sisuliselt asotsiaali staatuses, nii et ükski pank ja isegi alternatiivsed pangad mind ei usalda. Seetõttu pean ma oma ärisid mõnikord päästma läbi kõrgete intresside,” kurdab ärimees.

Saluste sõnul on tal ka praegu töös mitmeid projekte, muu hulgas müüb ta vanalinnas ökopoes tooršokolaadi ja smuutisid ning talle kuulub lasteteater, mis käib esinemas näiteks lasteaedades. „Ökopood ei ole kasumlik projekt ja lasteteater on ka ainult hobitegevus. Ega need asjad, millega ma tegelen, otseselt rikkaks ei tee. Nad pakuvad mingit loomingulist väljundit, aga tee peal kiirust mõõtev reapolitseinik saab kindlasti rohkem palka,” väidab Saluste.