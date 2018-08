Riigikogulane ja Vabaerakonna fraktsiooni liige kirjutas oma blogis Artur Talviku lahkumisest ja pingetest Vabaerakonnas. "Kui muutused on juba toimumas, on vist oluline aru saada ja otsustada, millal on õige hetk neisse sekkuda."

Aru kirjutab oma blogis, et on enda jaoks selgeks mõelnud, milles võib olla Vabaerakonna sisemiste pingete ja inetute tülide tegelik põhjus. "Minu meelest läksid asjad puseriti seepärast, et korraga aeti kahte erinevat liini: täielik tolerantsus ja arvamusvabadus ning teisalt püüd ehitada erakond üles aastatega Eestis juurdunud tavapärase parteilise struktuurina. Kahte korraga aga ei saa," leiab ta.

"Kui on struktuur, on ka teatud kord, otsustus- ja vastutuskohustus. Arvamusi küll kuulatakse, otsus sünnib isegi nende baasil, kuid on neist arvamustest alati nii palju suurem ja võimsam, et eriarvamused sulanduvad sellesse, jäävad selle alla. Vabaerakonnas see nii ei toimunud ja kõik erinevad suuremad ja väiksemad üksused jäidki enamasti eriarvamusele."