„Mari, Mari, Mari...,“ skandeeris Vene teatri lavastuse „Tuleb/Ei tule. Eesti 100 aasta pärast“ trupp neljapäevase esietenduse jätkupeol, tehes sellega kummarduse lavastuses külalisena kaasa löövale Mari Lillele Eesti draamateatrist, kes kehastab fantaasiamängulises lavastuses võimalikest Eesti tulevikustsenaariumitest ühte peategelast Lindat. Mari Lill loodab, et Eestimaa on kindlasti olemas ka 100 aasta pärast.

„Olen oma loomult optimist, mul on viis lapselast ja ma loodan, et elu kestab edasi mitte ainult Eestis, vaid üleüldse emakesel Maal. Loodetavasti sedavõrd suuri looduskatastroofe ei tule, et laine meist üle pühiks. Ja kui meil on maa, olen ma kindel, et on olemas ka inimesed, eestlased, ja kui on inimesed, on ka keel. Ent seda arvan ma küll, et keeled kindlasti segunevad,“ arutleb näitlejanna.

Samas ütleb Mari, et ta on vaimustuses Vene teatri noortest näitlejatest ja lavastuseks valmistumise õhkkonnast. „Igatahes need näitlejad, kellega ma siin kohtusin, pole kindlasti kapseldunud oma maailma ja elavad Eesti probleemidele siiralt kaasa.“ Väikest irooniat nii eestlaste kui ka venelaste aadressil kiidab Mari vaid takka. „Kui inimesed suudavad iseenda üle naerda, näitab see vaid elujõudu,“ tuletab ta meelde iidset tarkust. Lisades, et truppi võeti ta vastu kõige avalamal kombel.