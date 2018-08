Nädalavahetusel peeti kunstnik Ave Nahkuri kõrtsis Raudojal nõialaata. Teistge hulgas oli kohal ka teadmamees Kalju Paldis, kes õpetas, kuidas nõiavitsaga veesooni otsida. Kalju rääkis, et nõiavits peab olema kahe haruga paju- või sarapuuoks. Selleks, et puu küljest omale vits saada, tuleb kõigepealt minna puu juurde ja omale oks kõsida. "Kallis puu, mul on sinu abil soov vett otsida," tuleb puule öelda. Kalju Paldis nõiavitsaga (Martin Ahven) Kõige parematel juhtudel hakkab õige oks Kalju sõnul puu küljes lausa värelema ja nii teab inimene, millist oksa murda. Paju, või remmelgas, nagu seda ka kutsutakse, sobib hästi seetõttu, et paindub väga hästi. "Paju kasvamiskohas on tõenäoliselt ka veesooned, sest paju armastab mööda veesooni liikuda," teadis Kalju.

Kui puult oks valitud, oleks Kalju sõnul ka hea kui inimene oma süljega nii-öelda haavad ehk oksa murdmiskohad kokku määriks. Nii antakse puule tagasi energia, mis temalt ära võetakse.

Kui oks käes, tuleb end sellele kõigepealt tutvustada ja öelda, mida soovitakse. "Hea pajuoks, mina olen Katharina ja soovin, et sa näitaksid mulle, kust saab vett," laususin minna nõiavitsale. Seejärel tuleb oksa paluda, et ta annaks sulle jaatavat infot (siis peaks nõiavits hakkama tööle ja end hooga sinu puusade suhtes ülespoole lööma) ning paluma ka eitava info andmist (siis peaks vits end allapoole lööma). Mina nõiavitsa tööle saada ei suutnud (Martin Ahven) Kalju rääkis, et on olnud olukordi, kus inimesed pole nõiavitsa toimimisse uskunud. Nii juhtus kord, et üks naine sai vitsalt oksaotsaga paugu kolmanda silma kohta ehk otsaette ning üks mees sai hoobi intiimpiirkonda. Pärast seda hakkasid mõlemad vitsa toimesse uskuma. Kalju näitas ette, kuidas nõiavitsaga veesooni leida ning kõik huvilised said seda ka proovida. Minu käes jäi vits aga kõigist pingutustest hoolimata liikumatuks. Kalju muidugi rääkis ka, et tema töötas enne 8 aastat, kui nõiavitsaga tegutsema hakkas, seega mine võta kinni - kas vits lihtsalt ei klikkinud minuga või olen ma veel liiga algaja. Mina nõiavitsa tööle saada ei suutnud (Martin Ahven)