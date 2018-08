Tema kirjelduse järgi ei puudu meelelahutuslikult ürituselt ka poliitikamaik. „Ainsana oli poliitparteidest kohal Keskerakond. Kui teised erakonnad kurdavad järgmine kord, et miks lasnamäelased neid ei vali, siis on see täpselt üks põhjusi.“

Suurelt ette võetud üritus

Linnaosa päevade tutvustavas tekstis seisab, et ürituse peaesineja on Belgia muusik Danzel. „Tema tantsuhitid „Pump It Up“, „Put Your Hands Up in the Air“, „You Spin Me Round“ ning „My Arms Keep Missing You“ ei jäta ükskõikseks ühtki tantsumuusika fänni,“ meelitati ürituse eel inimesi kohale tulema.

Kodumaistest artistidest kutsuti rahva meelt lahutama Anne Veski, Ott Lepland ja Artjom Savitski ning duett Para Tain.

(Robin Roots)

Külastajatelel lubati ka laste- ja kultuurikollektiivide ning tuntud Eesti artistide esinemisi, samuti kruiisilaevade show-programmi.

Lasnamäe linnaosavanema Maria Jufereva sõnul on see aasta varasemaga võrreldes erilisem, kuna esmakordselt võtavad Lasnamäe päevast osa ka vabatahtlikud, kes aitavad kaasa ürituse korraldamisel ja läbiviimisel.