Üks Eesti hetkel populaarsemaid muusikalisi punte laulab lugu loo haaval sellest, kuidas elu on pidu, kus viin voolab ojadena, kanep ja hape teevad õhtu veel ägedamaks ning hommik algab okseloigus.

Igal nädalavahetusel suunduvad kümned, kui mitte sajad eestlased piiri taha odavat alkoholi ostma ja karta on, et nad võtavad sellele kaubareisile ka lapsed kaasa. Paljudes peredes on tavaks ka lapse sünnipäeval alkoholi juua või iga päev suitsu teha.

Kui laps ise keelatud aineteni tee leiab, on vanemad enamasti üllatunud ja väga pahased. Mõne aasta tagune TAI uuring näitab aga, et 15aastastest poistest ja tüdrukutest tarvitavad regulaarselt alkoholi juba umbes kümme protsenti.

Üsna kummaline on näha, kuidas 13aastased märgivad sotsiaalmeedias enda samaealisi sõpru sellist stiili postituste all nagu „kirjuta siia oma selle sõbra nimi, kes iga peo lõpus vetsupotti kallistab“ või „märgi viis sõpra, kellega tahaksid koos viina juua“. Noored joovad, kuna nad arvavad, et see on äge ja täiskasvanuea üks suurimaid privileege. Kahjuks aitame me täiskasvanutena sageli sellise arvamuse kujunemisele hoolega kaasa, võib-olla ise sellest aru saamatagi.