Küberjulgeolekust on saanud rahvusvahelise julgeolekukeskkonna osa ning pole enam ühtki konflikti, kust puuduks küberdimensioon. Vähe on arenenud ühiskondades elutähtsaid süsteeme, mis ei toimi IT-põhiselt. Edukad küberrünnakud võivad põhjustada suuri purustusi ja ka ohustada inimelusid. Möödunud suvel olid ulatuslikud küberründed näiteks Briti haiglate vastu. Oli puhas õnn, et sel rünnakul ei olnud fataalseid tagajärgi.

Seetõttu on oluline, et Euroopa küberkaitsevõimekus oleks heal tasemel ning suudaks rünnakuid ennetada ja tõkestada. Aga vajadusel ka ise rünnakuid korraldada, kui konflikt on täiemõõduline.

Küberriskide rahvusvahelise iseloomu tõttu ei ole mõistlik tegelda sellega ainult riikidepõhiselt. Viimasel paaril aastal on lõpuks arenemas Euroopa Liidu kaitsekoostöö ning ka küberkaitse on selle osa. Seni on ELi kaitsekoostöö raames küberkaitses alustatud kahte projekti – infovahetuse korraldamist liikmesriikide vahel ja koostööd kiirreageerimises.