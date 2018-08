„Ma olen ise väga nõid ja nõiausku. Olen oma tulevikust hästi palju asju ette näinud,“ ütleb kunstnik Ave Nahkur, kes korraldas nädalavahetusel oma Raudoja kõrtsis nõialaada. „Jõudu saan ma emakese maa ja puude käest, käin väga palju paljajalu.“

Nõialaata korraldanud Ave ütleb, et puud on tema jaoks mastid kosmosesse. „Kui mul on vaja midagi küsida, siis lähen suure puu juurde ja vastused tulevad. Puud on mul suured sõbrad.“ Ave, kes muidu pesitseb paradiisisaarel La Gomeral, ostis omale mõni aeg tagasi talu Viljandisse. „Seal on mul krundil kolm vähemalt saja-aastast tamme ja üks vähemalt saja-aastane vaher – neli hästi suurt ja vägevat sõpra ootamas.“ Ave sõnul aitasid puud tal selle elukoha Viljandisse leida. „See on järve ääres ka. Siin Raudojal ma elan ka kahe järve vahel.“

Nõialaada korraldamise mõte Raudojal tuli Ave sõbrannalt Gretalt, kes juba mitu aastat on ametis „Selgeltnägijate tuleproovi“ juures. „Tal on palju tuttavaid nõidu. Mõtlesime, et proovimee, kas tuleb välja.“ Ave ütleb, et tunne oli väga mõnus ja nädala algul ta isegi natuke muretses, et kuidas läheb. „Mõtlesime eriti, et mis saab, kui sajab. Nõidadel oli käsk kõik vihmapilved eemal hoida ja tundub, et läks õnneks,“ sõnab ta.

Nõidu oli laadal erinevaid ja nende kokkusaamine polnud Nahkuri sõnul eriti raske ülesanne. „Nad tulid hea meelega. Meil oli siin kuu aega tagasi ka väike nõialaager, seega põhinõiad olid siin juba käinud. Neile meeldis.“

Olgugi, et Ave rahmeldab korraga Viljandimaal ja ka Raudojal, ei ole tal plaani Eestisse paikseks jääda. Juba 9. oktoobril põrutab ta taas La Gomerale. „Nii, kui ahjukütmine jälle peale hakkab, löön luua läikima ja lendan tagasi.“

Ave ütleb, et on ise väga nõiausku ning on isegi nõid. „Olen oma tulevikust hästi palju asju ette näinud.“ Seda juba ammu. „Nägin juba väikese titena, et seisan kunstinäitusel oma piltide ees ja avan oma näitust,“ meenutab ta. „Seda nägin umbes kaheksa-aastaselt.“ Selgeltnägemine tema suguvõsast kaasa tulnud ei ole. „Mu tütrel on ka võimed, ta peaks õppima ravitsejaks ja end sel alala arendama,“ sõnab Ave.