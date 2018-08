Laupäeva õhtul süüdati Eesti mererandades ja ka mitmel pool sisemaal sadu lõkkeid, et tähistada muinastulede ööd.

Juba ammusel viikingite ajal läideti Läänemere ääres märgutulesid, et hilja peale jäänud paadimehed leiaksid tagasitee koduranda. Rohkem kui 20 aastat tagasi taaselustati see iidne traditsioon Hiiumaal üheks õhtuks aastas, et ajaloolist kommet meelde tuletada ning lihtsalt oma sõprade ja lähedastega hästi aega veeta.

Viimased kümmekond aastat on inimesi lõkke äärde meelitanud MTÜ Tuleranda. Ühingu eestvedaja meremees Mairold Vaik ütles Õhtulehele, et igaüks, kes mere ääres tule süütab, teeb sellest enda ürituse. “Me oleme kutsunud inimesi mere äärde lihtsalt niisama, ei pea olema tingimata midagi väga suurt ja meelelahutuslikku, piisab mõnest väikesest tulepakust, et koos olla ja sõbralikult suhelda. Inimesed tulevad kohale, et saada looduses olemisest positiivne emotsioon. Augustiõhtud on ilusad – meri, rand, päikeseseloojang ja kõik need inimesed, kellega sa koos oled,” rääkis Vaik.