,,Selleks, et saavutada elus oma eesmärke ja unistused täituksid, tuleb nendesse uskuda ja olla töökas, õpihimuline ja järjekindel. Kuigi Triinu lugudeks olen saanud inspiratsiooni enda kogemustest, siis kindlasti pole tegemist elust maha kirjutatud teosega,” kinnitab Hispaanias elav Salumäe. ,,Olen Triinu lugusid kandnud endas aastaid. Tänu mitmetele toetajatele said need lood nüüd lõpuks kirja ja kaante vahele.”

Heli Kirjastuse juht Heli Künnapas ütleb, et koostöö Erikaga kulges väga sujuvalt. „Pikad telefonikõned ja e-mailid olid alati väga päikselised, nagu Erika isegi. Särav ellusuhtumine paistab välja ka Erika kirjutatud lugudest. Isegi kui tema raamatu tegelastega juhtub midagi kurba, lõpeb kõik ikkagi hästi. Lastesse peab süstima enesekindlust ja elujaatamist. Seega on tore, et varsti on Erika südamlikud lood kõigile kättesaadavad,“ lisab Künnapas.