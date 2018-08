Pähe turgatada hea idee, mismoodi teadmisi täiendada. Sinuni võib jõuda infot huvitavate õppimisvõimaluste kohta, muuhulgas ka välismaal.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Sul võib tekkida mõtteid, kuidas lahendada mingi suguvõsaga seotud probleem või kuidas uurida esivanematega seotud saladusi. Enne tegutsema asumist räägi lähedastega.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Ära looda, et armsam su mõtteid silmist loeb. Pole vahet, kas oled ammuses kooselus või hiljuti oma elu armastuse leidnud, ütle ikka, kui kallis ta sulle on!

Lõvi

23. juuli – 22. august

Päev sobib koosolekuks, aga ka väljasõiduseminariks, kus pärast tõsiste asjade arutamist saab koos lustida. Nii töökorraldust kui rahaasjade toimimist saab tõhusamaks muuta.

Neitsi

23. august – 22. september

Silmad-kõrvad tasub lahti hoida – sinuni võib ka juhuslikku rada pidi jõuda oluline info. Täna kuuldu annab ideid, kuidas pikemas perspektiivis oma elu korraldada.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Suhtlus lähedaste inimestega, eriti vanematega, sujub väga hästi. Kui vajad infot suguvõsas minevikus toimunu kohta, on nüüd õige aeg küsimusi esitada.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Millised iganes on su eesmärgid, teekond nendeni läheb palju kiiremini, kui õigete inimestega räägid. Nad võivad iseenesest su teele juhtuda, kui aga mitte, otsi nad julgelt üles.

Ambur

22. november – 21. detsember

Lepingute sõlmimiseks sobiv aeg, ent seejuures on täpsus ja tähelepanelikkus väga tähtis. Vaata, et kõik oluline kirja saaks, hiljem kontrolli üheksa korda, et vigu ei oleks.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Võib tekkida ootamatu võimalus reisile sõitmiseks. Mis siis ikka – paki kiiresti kohver! Maailm on su ees valla, tulvil teadmisi ja kogemusi, mis avastamist ootavad.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Ehk üritasid mõne aja eest saada saladuse jälile, ent täielikult see ei õnnestunud. Täna on lootust edule märksa rohkem, ehkki lõplik lahendus võib tulla mõne nädala pärast.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Suhtle nendega, kellega on samad arusaamad poliitilistes ja maailmavaatelistes küsimustes. Teil on sarnased eesmärgid, kuid erinevad ideed, mille jagamine rikastab.

Sünnipäevalapsele