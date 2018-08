Võta rahulikult, mõtle tulevikule ja kaardista plaanitavaid tegevusi, ent ära hakka neid jõuliselt ellu viima. Küllap tunnetad, et tuleviku ja mineviku vahel on seos.

Päev võiks sobida nõupidamisteks mõttekaaslastega, edasise tegevuse planeerimiseks. Seejuures tuleks jääda realistlikuks, mitte kavandada rohkem, kui suudate teha.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Vaatad uljalt tulevikku. Ära jäta oma mõtteid vaid enda teada, kavanda tulevikku kolleegidega koos. Arvesta sellega, et sul peab perele ja kodule ka aega jääma.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Hinda oma teadmisi kriitiliselt – kas oled kursis kõigega, mida sul igapäevaselt vaja läheb või ehk oleks aeg midagi juurde õppida? Või sooviksid omandada mõne uue oskuse?

Lõvi

23. juuli – 22. august

Aeg sobib rahaasjade kavandamiseks, ent mitte veel tegevusse asumiseks. Juriidilise nõuande küsimist peaksid samuti veidi edasi lükkama.

Neitsi

23. august – 22. september

Võiksid olla kallimaga koos, oma mõtteid ja tundeid temaga jagada. Kui oled üksi, püüad ette kujutada, mida armastatu võiks su plaanidest arvata.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Arvata võib, et sead vajadused ja soovid tagaplaanile ja tegutsed teiste huvides. Võib-olla sinult ei oodatagi nii väga abi, ent sisemine soov kellelegi toeks olla sunnib sind abi pakkuma.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Kui oled lapsevanem, pööra tähelepanu eeskätt oma lastele. Mõtle läbi, millist abi ja tuge nad sel ajal vajavad. Tähtis on seegi, kui palju neile vastutust usaldada.

Ambur

22. november – 21. detsember

Võimalik, et vanemad sinult midagi ootavad. See teema tuleks nendega läbi arutada, siis saad oma aega planeerida. Perega seotu tuleb mahutada oma tihedasse ajagraafikusse.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Võid tunda, et tegutsema asumiseks napib sul infot. Üht-teist oleks vaja veel teada, murrad pead, milliste allikate kaudu tõeni jõuda.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Üritad oma rahaasju planeerida, ent päris üksi sa seda teha ei saa. Eriti juhul, kui sul on kellegagi ühiseid investeeringuid tehtud, peaksite nõu pidama.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Kohe pole mõtet edasi tormama hakata, enne mõtle, kui kaugele see tee sind üldse viia võib. Plaane tasub teha koos ustava teekaaslasega. Võib küll olla, et see kujuneb pigem ühiseks unistamiseks.

